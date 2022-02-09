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Тина Канделаки стала и.о. директора телеканала ТНТ

09:15, 09.02.2022
Тина Канделаки стала и.о. директора телеканала ТНТ
Фото: commons.wikimedia.org

Российская журналистка, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки стала исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ. Ранее его возглавлял Роман Петренко.

Отмечается, что экс-глава ТНТ продолжит работу в «Газпром-медиа холдинге» в должности советника генерального директора. Как рассказал глава холдинга Александр Жаров, Канделаки обладает компетенциями и опытом, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

В сентябре прошлого года Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ» и заняла должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа». Ее сменил Александр Тащин, который работал на посту главного редактора телеканала.

Диана Жиленкова
ТехнологииМедиа

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