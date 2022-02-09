Экологи выявили в реке Шошма превышение содержания сульфатов и нитритов

В реке Шошма обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по нитритам и сульфатам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Так, нитриты превышают норму в 6,8 раза, сульфаты — в 1,7 раза. Кроме того, показатели по аммоний иону превысили ПДК в 2,4 раза. Для принятия необходимых мер результаты анализа проб воды направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Отмечается, что в реке превышение загрязняющих веществ обнаружено не впервые. Например, в прошлом году ООО «Арча» оштрафовали почти на 6 млн рублей по факту сброса неочищенных сточных вод с биологических очистных сооружений Балтасинского маслодельно-молочного комбината.

В январе в ведомстве сообщали, что в Советском районе Казани обнаружена свалка снега площадью свыше 950 кв. м. В отношении администрации района составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Диана Жиленкова