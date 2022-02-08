Минздрав: требований к уровню антител для получения сертификата нет

Требований к уровню антител к COVID-19 для получения сертификата нет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Для получения сертификата достаточно их наличия в организме, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Минздрав России опубликовал приказ, согласно которому QR-код по результатам теста на антитела будет выдаваться с 21 февраля. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G). Срок действия документа составит 6 месяцев с момента получения.



Татьяна Леухина