Вслед за Казанью электробус КАМАЗа испытают в Уфе

КАМАЗ передал Уфе электробус для проведения тестовых испытаний на маршрутах города. Предполагается, что за смену транспортное средство будет совершать шесть-семь рейсов на маршруте протяженностью 27 км.

Тестовые испытания будут длиться в течение двух месяцев. Затем специалисты КАМАЗа и МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» дадут экспертную оценку эксплуатации транспортного средства, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Фото: kamaz.ru

В Казани электробусы появились в июле прошлого года, а тестовая эксплуатация завершилась в октябре. За этот период транспортное средство перевезло более 38 тысяч горожан.

В январе КАМАЗ представил новую модель электробуса. Например, в новой версии есть улучшенные батареи с большей емкостью, благодаря которым автономный ход электробуса увеличивается с 50 до 80 км и др.

Диана Жиленкова