В Альметьевске живодеры жестоко убили собаку — возбуждено уголовное дело

В Альметьевске неизвестные жестоко убили собаку. Тело пса по кличке Добряк нашла его куратор — она пришла утром, чтобы покормить его. Она попыталась реанимировать его, но пес был мертв, и она вызвала полицию.



Правоохранители обнаружили на месте гильзы от охотничьего ружья. Вскрытие показало, что в пса выстрелили в упор — об этом говорит большое отверстие от гильзы. Однако перед этим над собакой издевались:

— Здесь не просто огнестрел, здесь живодерство. У Добряка отсутствует большая часть языка — выдернули, резали, не знаю. Отсутствует один глаз. Разрыв анального отверстия снаружи. То есть его там каким-то предметом издевались, насиловали, я не знаю, что делали, — сказала инспектор по обращению с животными Росприроднадзора Елена Барынина.

Зоозащитники считают, что причиной агрессии к животному могли стать гневные посты о бродячих животных в соцсетях. Некоторые жители открыто высказывали мнения о том, что собак нужно отстреливать, и кто-то мог принять это как руководство к действию. Волонтеры считают, что проблему с бродячими животными необходимо решать, но гуманно и комплексно и речь не может идти о живодерстве.

Заявление по убийству собаки принято полицией, возбуждено уголовное дело, проводится баллистическая экспертиза, сообщает «Татарстан-24».

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов (архив)

В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак. В прокуратуре заявили, что отсутствие таких критериев мешает принятию оперативных мер в отношении животных, представляющих опасность для человека.

В конце января председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей.

Маргарита Головатенко