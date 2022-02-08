В поликлиники Нижнекамска за выходные обратились почти 350 человек с температурой

В Нижнекамске за выходные в поликлиники обратились почти 350 человек с температурой. Накануне до обеда в регистратурах поликлиник приняли более 230 вызовов на дом, сказано на сайте Нижнекамского района.



По словам главного врача НЦРМБ Марса Мустафина, медицинские работники в этот непростой период сплотились и прилагают много усилий. Алгоритмы организации оказания амбулаторной помощи пациентам отработаны.

«Хочу отметить, что медицинские работники такие же люди, они также болеют, они вынуждены проделывать огромное количество работы, чтобы помочь каждому», — сказал Мустафин и призвал отнестись к трудностям с пониманием.

За прошедшую неделю бригады скорой помощи выезжали на помощь людям 1 619 раз. 446 человек жаловались на симптомы респираторных заболеваний.

Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамском районе от COVID-19 привились 164 827 жителей, полностью привиты 157 695 человек. Ревакцинацию прошли 12 тысяч человек. Ситуация оценивается как напряженная. Нагрузка на врачей по-прежнему остается на высоком уровне.

Маргарита Головатенко