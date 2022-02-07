В Татарстане увеличили срок погашения микрозаймов для бизнеса до трех лет

Фото: Илья Репин

В Минэкономе Татарстана увеличили с двух до трех лет срок погашения семи микрофинансовых продуктов для бизнеса и самозанятых граждан от Фонда поддержки предпринимательства РТ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Произошло это на основании обратной связи и пожеланий предпринимательского сообщества республики. Увеличение сроков погашения позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес. Кроме того, чаще всего жизненный цикл многих проектов — более двух лет, и на окупаемость предприниматель обычно выходит на третий год работы. Поэтому финансовая поддержка в этот период очень важна.

Трехлетний срок погашения микрозаймов теперь доступен для следующих микрофинансовых продуктов: «Засуха», «Старт», «Самозанятые», «Промпарки», «Поддержка экспорта», «Социальное предпринимательство» и «Перезагрузка». Все они реализуются Фондом поддержки предпринимательства РТ. Льготное микрофинансирование позволяет получить до 5 млн рублей по льготной ставке от 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе стало известно, что в 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направят 1,2 млрд рублей. Поддержка сформирована по трем направлениям — поддержка самозанятых, начинающих предпринимателей и развитие действующих предпринимателей.

Дарья Акимова