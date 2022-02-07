Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на ОИ-2022

Фото: Олимпийский комитет России

Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на Олимпиаде-2022 в Пекине. Счет матча третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира — 1:6.



Российская сборная набрала три очка после трех матчей и заняла третье место в группе А. Сборная Канады возглавила турнирную таблицу, набрав девять очков.

Матч задержался на час: начало встречи было запланировано на 7.10 (мск), но организаторы перенесли старт на 8.15 (мск). Причина — сборная Канады отказалась выходить на лед до получения информации о тестах на коронавирус в российской команде — их результаты тестов задерживались. Две команды согласились выйти на лед в медицинских масках.



На третий период матча олимпийского турнира российские хоккеистки вышли без масок — пришли отрицательные результаты тестов. Канадские спортсменки продолжили игру в масках.

Нескольким позднее главный тренер национальной команды Евгений Бобарико сообщил, что две представительницы женской сборной России Виктория Кулишова и Ангелина Гончаренко получили положительные результаты тестов на коронавирус.

В заключительном туре сборная России сыграет с командой Финляндии, а канадки встретятся с американками. Матчи пройдут 8 февраля.

Маргарита Головатенко