В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу переправы через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

В Мамадышском районе Татарстана временно приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту: село Соколка — село Новый Закамский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Как отметили в ведомстве, ограничение начало действовать сегодня в 15.30.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Работу данной переправы приостанавливали и в прошлом месяце. Причиной стали работы, связанные с уборкой снега. Объект открыли в конце декабря. Напомним, на переправе допустимая масса транспортных средств — 3,5 тонны. Протяженность объекта составляет 1,1 км, ширина — 20 метров. Движение осуществляется по обе стороны.



Также в январе несколько раз ограничивали работу ледовой переправы по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. В числе причин оказались неблагоприятные погодные условия, техническое обслуживание и др.

Диана Жиленкова