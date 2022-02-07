Жители казанского ЖК требуют от застройщика обустроить обещанные проезды к дому

В Казани жители ЖК «Романтика» возмущены одним узким выездом на шесть высоток. К дому не могут проехать машины скорой помощи и пожарные, сами жители на машинах тоже не всегда могут выехать из двора, обращает внимание на проблему «Вечерняя Казань».



ЖК расположен на улице Профессора Камая в Приволжском районе. По словам жителей, застройщик обязался обустроить четыре выезда, но обустроили лишь один — на улицу 4-ю Калининградскую. В шести высотках проживает около 4 тысяч человек.

Жители пытаются добиться ответа от застройщика и властей в течение четырех лет. Застройщик на жалобы не реагирует. В администрации Вахитовского и Приволжского районов сообщили, что не они принимали этот ЖК, поэтому все вопросы — к управлению архитектуры и градостроительства исполкома Казани, а у района нет денег на обустройство выездов.

Казанца переживают, что в экстренной ситуации им не смогут оказать помощь. Сильнее их заставил беспокоиться недавний случай, когда пожарная машина не смогла заехать во двор из-за припаркованных вдоль узкого проезда автомобилей. Тогда тревога оказалась ложной.

Маргарита Головатенко