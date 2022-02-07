Потерпевшие требуют отмены приговора Агляму Садретдинову

Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», приговор бывшему министру экологии РТ и главе Буинского района Агляму Садретдинову оспорили вдова и сын убитого в 2003 году буинского активиста. Они считают незаконным и мягкий срок Садретдинова по эпизоду подстрекательства в этом убийстве, и оправдание экс-чиновника по обвинению в четырех взятках.



В своих жалобах Реналь Садыков и его мать приводят доводы, что истечение срока давности по взяткам является нереабилитирующим основанием, а признание незаконными всех доказательств по этим эпизодам расшатывает базу и главного обвинения. Ведь, по версии следствия, частью одной из взяток бизнесмен Маскуд Назмиев расплатился с исполнителями убийства Садыкова, которых нашел по просьбе главы района.

Не устроил потерпевших и назначенный судом срок для Садретдинова. Они считают его чрезмерно мягким и не отвечающим задачам восстановления социальной справедливости.

Напомним, в ходе прений сын убитого просил отправить подсудимого за решетку на 20 лет, гособвинители требовали 8 лет колонии строгого режима и прекращения всех эпизодов взяток за сроком давности. Приволжский райсуд Казани вынес Агляму Садретдинову обвинительно-оправдательный приговор, отправив в колонию строгого режима на 8 лет.

Согласно оспариваемому приговору, Cадретдинов инициировал убийство бывшего председателя буинского комитета по защите прав потребителей, помощника депутата Госдумы РФ Рашида Садыкова из личных неприязненных отношений, которые сложились на фоне неоднократных жалоб активиста в Москву и Казань как лично на главу района, так и на факты нарушений на данной территории.

Вину в ходе предварительного и судебного следствия бывший министр не признавал.