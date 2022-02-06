Синоптики предупредили татарстанцев о тумане в понедельник

В Татарстане ночью и утром 7 февраля прогнозируется ухудшение погодных условии. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром в понедельник на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее синоптики предупредили о тумане днем в воскресенье. Сегодня дневные температуры составляют -3... -8 градусов, в Казани от -3 до -5 градусов.



Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд вчера предупредил, что на следующей неделе в центральной части России ожидается аномально теплая погода. Температура будет на 8—10 градусов выше нормы.

Татьяна Леухина