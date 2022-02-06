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Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в центральной России

00:43, 06.02.2022
Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в центральной России
Фото: realnoevremya.ru

На следующей неделе в центральной части России ожидается аномально теплая погода. Так, температура поднимется на 8—10 градусов выше нормы. Прогнозируются небольшие осадки, в том числе дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, такая погода будет сохраняться в течение всей недели. Из-за того что температура воздуха будет приближена к нулю, россиян ожидает гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

— Если посмотреть на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов, — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

В пятницу на столицу Татарстана обрушился сильный снегопад. Так, вечером образовались 9-балльные пробки. Вероятно, ситуация на дорогах усложнилась непогодой.

Диана Жиленкова
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