За сутки в Казани произошло более 150 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 157 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешехода, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили двух горожан.

Фото: Максим Платонов

Недавно в МВД России рассказали, что в стране почти в два раза уменьшилось количество смертей на дорогах. Так, в 2011 году было зарегистрировано 27 953 смерти на дорогах, а в 2020 году — 15 788. Для снижения показателей реализуются мероприятия федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Диана Жиленкова