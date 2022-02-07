Психолог рассказал, как побороть зависимость от гаджетов

Чтобы побороть зависимость от гаджетов, сначала необходимо признать ее наличие. Затем следует начать считать количество часов, которое человек тратит на использование телефона, считает клинический психолог Михаил Хорс.

По его словам, в таком случае человек может ужаснуться, сколько дел он не выполнил из-за провождения времени в социальных сетях. Также эксперт советует умножить это время на свою часовую зарплату, чтобы посмотреть, сколько денег потеряно во время использования гаджетов. Вместо этого можно потрудиться или активно отдохнуть.

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— Необходимо разделить два понятия: «Я хочу» и «Меня туда тянет зависимость». Важно встать во вторую позицию, — приводит слова психолога RT.

Недавно уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала инициативу ввести курс по цифровой гигиене в школах. Она отметила, что не только дети, но и взрослые не обладают какими-либо элементарными навыками по поведению в Сети, по отношению к информации, которая там есть.

Диана Жиленкова