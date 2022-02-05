Джон Холланд вернулся в УНИКС до конца сезона

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС в своих социальных сетях сообщил о возвращении в команду атакующего защитника Джона Холланда. Соглашение с американцем вступит в силу после прохождения медицинского осмотра и продлится до конца текущего сезона.

Джон уже отыграл один сезон в Казани. В прошлом году он провел в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9.1 очка, 2.9 подбора и 1.9 передач.



В Кубке Европы сезона 2020/2021 в составе УНИКСа он сыграл в 21 матчах, набирая по 10.3 очка, 2.3 подбора и 1.7 передачи.



Нынешний сезон Джон начал в Пуэрто-Рико в составе команды «Каридурос де Фахардо», занимающей второе место в чемпионате в группе А.