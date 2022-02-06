Исследование: 44% казанских автомобилистов считают, что после 2020 года продавать машину стало выгодно

44% опрошенных автомобилистов из Казани считают, что после пандемии 2020 года автомобиль можно продать дороже. Еще 26% респондентов из столицы РТ выразили мнение, что в перспективе через год продать автомобиль станет еще более выгодно. Об этом говорится в исследовании сервиса «Автотека» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Эксперты опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать об их планах о продаже автомобиля. Исследование проводилось в декабре 2021 года.

25% опрошенных казанцев рассказали, что за последние 3 года продавали свой автомобиль, еще 25% задумывались о его продаже. 26% довольны своей нынешней машиной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

29% опрошенных автомобилистов из Казани считают, что автомобиль пора менять в возрасте 4–5 лет. Еще 26% респондентов выразили мнение, что машину надо продавать в возрасте 6–7 лет, а 15% — в возрасте 8–10 лет. 9% задумываются о смене автомобиля, когда он достигает возраста 11 и более лет.

Чаще всего опрошенные водители из столицы Татарстана готовы выставить на продажу свой автомобиль из-за того, что их машина достигла или скоро достигнет порога по пробегу. Так ответили 23% опрошенных. Еще у 22% опрошенных появилась возможность приобрести новый автомобиль взамен подержанного.

41% респондентов из Казани предпочитают продавать авто через сайт объявлений, 25% — с помощью услуги трейд-ин через автосалон или дилерский центр, 7% — через знакомых или родственников, 4% — через автосалон или дилерский центр, не используя трейд-ин.



В январе эксперты «Авито. Авто» выяснили, что Татарстан замкнул пятерку регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом. В топ-5 наиболее продаваемых в республике моделей автомобилей с пробегом вошли ВАЗ (LADA) Kalina, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Priora и Kia Rio.

Татьяна Леухина