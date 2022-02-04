В Буинске оштрафовали петербуржца за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

Фото: Максим Платонов (архив)

В Буинске суд признал 60-летнего жителя города Санкт-Петербурга виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд установил, что в декабре 2021 года петербуржец двигался по автодороге Казань-Ульяновск, находясь за рулем грузовой машины. На территории Буинского района мужчину остановили сотрудники ДПС, обнаружившие отсутствие тахографа.

Фото: Максим Платонов (архив)

Не желая привлекаться к административной ответственности, подсудимый дал сотруднику ДПС взятку в размере 500 рублей, однако тот отказался ее принимать.

В конечном итоге суд решил оштрафовать мужчину на 5 тысяч рублей. Свою вину он признал. Приговор в законную силу не вступил.

В январе в Набережных Челнах задержали сотрудницу медколледжа по подозрению в получении взятки. Предполагается, что ее она получила за выдачу удостоверения о повышении квалификации и сертификата специалиста по сестринскому делу.

Диана Жиленкова