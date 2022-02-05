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Исследование: в январе в число необычных казанских вакансий вошла модель в аниме-магазине

06:37, 05.02.2022
Исследование: в январе в число необычных казанских вакансий вошла модель в аниме-магазине
Фото: Максим Платонов

В январе в столице Татарстана одной из самых редких и необычных вакансий стала модель в аниме-магазине. Заработное предложение составило 50—60 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

В Самаре же на зарплату от 30 тысяч рублей может рассчитывать интернет-стример. А в Пензе ищут хозяина жизни — ему предлагают от 70 тысяч рублей. В Ижевске в одну из компаний понадобился полезный человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Екатеринбурге разместили вакансию наставника-обнимателя, а в Стерлитамаке — менеджера счастья. В Перми же ищут робота-инженера, который может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей.

Эксперты сервиса «Работа.ру» также составили список самых необычных вакансий. В их числе оказались сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт, а также антенщик-мачтовик, бухгалтер-калькулятор и этикеровщик.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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