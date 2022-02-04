Apple открыла представительство в России и первой исполнила «закон о приземлении»

Американская компания Apple открыла представительство в России и таким образом первой из иностранных IT-компаний исполнила «закон о приземлении». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Закон о требовании к иностранным IT-компаниям открывать представительства в России начал действовать с 1 января этого года. Он касается интернет-компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей. В перечень, помимо Apple, вошли Google, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.



Фото: realnoevremya.ru

В январе в рамках этого закона Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Помимо нее, то же самое сделал стриминговый сервис Spotify. Однако он пока не открывал представительство в России.



Дарья Акимова