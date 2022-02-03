В Татарстане перед судом предстанет казанец, обещавший женщине отменить решение суда за 300 тысяч рублей

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего казанца, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году Лаишевский суд вынес решение о взыскании с жительницы Казани 2 млн рублей по долговой расписке. Решение вступило в законную силу. В марте прошлого года женщина познакомилась с обвиняемым. Его зарекомендовали как знающего человека. Женщина попросила оказать ей юридические услуги для отмены решения суда. Мужчина заявил, что это возможно в случае передачи через него должностным лицам судебной системы 300 тысяч рублей. После того как дочь клиентки перечислила ему требуемую сумму, он распорядился ею по своему усмотрению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою причастность к преступлению мужчина полностью признал. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Вчера стало известно, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях с пенсионными выплатами в отношении 20 местных жителей в возрасте от 35 до 68 лет. В течение нескольких лет фигуранты дела и неустановленные лица представляли через посредника в территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ документы с ложными сведениями о состоянии здоровья и статусе инвалида. Ущерб государству составил более 7,2 млн рублей.



Татьяна Леухина