Raiffeisen Bank не собирается уходить с рынка России и Украины

Глава группы RBI Йоханн Штробль заявил, что австрийский банк Raiffeisen Bank International не собирается уходить с рынка России и Украины на фоне угрозы санкций в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что надеется на дипломатическое решение напряженности в российско-украинских отношениях. По его словам, переговоры должны быть конструктивными с обеих сторон, а вероятности угрозы скоро исчезнут.

Фото: ru.wikipedia.org

Еще в 2019 году председатель правления Raiffeisen Bank Сергей Монин заявил, что 44 из 174 отделений банка по России закроются. По его словам, кредитная организация решила изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.



Максим Кокунин