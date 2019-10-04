«Райффайзенбанк» закроет четверть отделений в России

«Райффайзенбанк» в этом году закроет 44 из 174 отделений. Об этом рассказал председатель правления Сергей Монин.

По его словам, кредитная организация решила изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у «Райффайзенбанка» по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.

Монин отметил, что все сэкономленные на физической сети деньги банк вложит в развитие IT и существующих 130 отделений в 44 городах. Также кредитная организация планирует экспериментировать с форматами отделений, пишут «Ведомости».

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги более 20 российских банков и финкомпаний, в том числе и «Райффайзенбанка».