Жительницу Менделеевска приговорили к условному сроку за истязание ребенка

Прокуратура Менделеевского района поддержала гособвинение по уголовному делу по статье «Истязание» в отношении 47-летней женщины, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В период с 1 июня по 31 июля прошлого года она неоднократно избивала своего маленького ребенка. Свою вину женщина признала полностью.

Фото: прокуратура РТ

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В конце января следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Казани, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. Ей предъявили обвинение по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



Татьяна Леухина