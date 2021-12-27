Присутственные места в Кремле: мастерские, музей и рестораны

В столице Татарстана заканчивается реконструкция здания Присутственных мест Казанского Кремля. У здания отремонтированы фасады, восстановлены сохранившиеся чугунные лестницы во втором, третьем и четвертом подъездах, сохранены все своды Монье. С 2020 года благоустройством пространства занимается команда под руководством помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Площадь отреставрированного корпуса — 8 186 кв. метров. Часть ее отдано заведениям общепита, выставочным пространствам, лекторию. Остальное — офисы, книжный магазин, визит-центр, музей, ремесленные мастерские.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым