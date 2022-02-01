«Мисс Татарстан — 2022» Анна Атаманова поделилась впечатлениями от участия в конкурсе

Студентка первого курса КФУ Анна Атаманова, ставшая обладательницей титула «Мисс Татарстан — 2022», поделилась впечатлениями от участия в конкурсе. Так, девушка участвовала в нем уже во второй раз. В прошлом году Атаманова стала «Мисс очарование».

Также студентка КФУ поделилась планами на будущее.

— Я хотела совмещать модельную работу с учебой, поэтому поступила на заочное. Я работаю SММ-специалистом, продвигаю аккаунты в соцсетях. Все, что я делаю, мне очень нравится, поэтому и в будущем планирую развиваться в сфере педагогики, SММ и модельного бизнеса, — передает слова девушки пресс-служба вуза.

А для студентки КФУ Ралины Ахмадуллиной, ставшей «Мисс Казань — 2022», участие в конкурсе стало первым опытом. По словам девушки, модельным бизнесом она никогда не занималась, и мечты выиграть конкурс красоты у нее не было.

Также по итогам конкурса «Первой вице-мисс РТ» стала Рамина Пронина (19 лет, Казань). Титул «Вторая вице-мисс РТ» завоевала Ксения Кирчанова (19 лет, Казань).

Диана Жиленкова