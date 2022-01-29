«Мисс Татарстан-2022» стала Анна Атаманова из Нижнекамска
Вчера в казанской «Пирамиде» прошел традиционный конкурс «Мисс Татарстан», по итогам которого обладательницей титула главной красавицы республики 2022 стала 18-летняя уроженка Нижнекамска Анна Атаманова.
«Мисс Казань» стала 18-летняя жительница столицы РТ Ралина Ахмадуллина, «Первая вице-мисс РТ» — Рамина Пронина (19 лет, Казань), «Вторая вице-мисс РТ» — Ксения Кирчанова (19 лет, Казань).
В декабре 2021 года прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная», победительницей которого стала участница из Индии Харназ Сандху. В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019».
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