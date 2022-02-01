В Татарстане презентовали справочник «Хиджаб» на русском языке

Во Всемирный день хиджаба в национально-туристическом комплексе «Туган авылым» в Казани презентовали справочник «Хиджаб». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Книгу издали на русском языке Совет улемов Татарстана и издательский дом «Хузур» ДУМ РТ. В ней приведены основные доводы из Корана, сунны и выдержки из научных трудов о том, что ношение платка обязательно для женщин, разъяснена основная терминология, касающаяся женской мусульманской одежды.

Фото: dumrt.ru

Справочник предназначен для массовой аудитории. Издание состоит из 13 глав, в них приводятся аяты из Корана, хадисы, решения по фикху, фетвы. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что издание дополнят. В него включат законы, а также высказывания татарских ученых, касающиеся мусульманской одежды.

В январе в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Казани начали создавать рукописный Коран. Написание одной страницы занимает два дня. С учетом проверки текста написание Корана займет не меньше двух лет. Создание рукописного Корана доверили профессиональному каллиграфу Артуру Писаренко. «Реальное время» поговорило с ним и узнало, что сподвигло его на такой труд.

