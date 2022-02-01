В Казани оглашают приговор Агляму Садретдинову

Фото: «Реальное время»

Как передает журналист «Реального времени», только что в Приволжском райсуде Казани началось оглашение приговора по делу о резонансном убийстве в Татарстане почти 19-летней давности. На скамье подсудимых — не признающий вину в подстрекательстве к этому преступлению и в получении четырех взяток Аглям Садретдинов, бывший глава Буинского района и министерства экологии РТ.



Под стражей обвиняемый находится с 16 июля 2020 года — его задержали прямо в зале казанского суда, разрешившего отменить постановление 10-летней давности. Тем постановлением преследование Садретдинова по делу об убийстве 2003 года было прекращено за отсутствием состава преступления.

По версии защиты экс-чиновника, постановление 2010 года не утратило юридической силы, поскольку при его отмене 16 июля 2020-го следствие попыталось обойти установленный законом порядок и де-факто исполнило не вступившее в силу решение суда. Помимо ссылок на процессуальные ошибки и сбор недопустимых доказательств в ходе расследования, адвокаты и сам обвиняемый убеждены — материалы дела подтверждают, что у осужденного лишь за пособничество и подстрекательство к убийству буинского активиста Маскуда Назмиева в действительности были свои серьезные мотивы для расправы над этим человеком.

Напомним, в ночь на 2 июля во дворе собственного дома был застрелен бывший председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашид Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти. Как показал судебный процесс, обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались и действий главы района Агляма Садретдинова, и бизнеса Маскуда Назмиева, но не ограничивались лишь этими двумя персонами.

В ходе расследования дела обвиняемому вменили еще и четыре взятки 2000-х на общую сумму 700 тысяч рублей — за содействие в переходе объектов буинской недвижимости. По этим коррупционным эпизодам следствие просило признать Садретдинова виновным, но освободить от наказания за истечением сроков давности.

По мнению гособвинителей, по эпизоду подстрекательства подсудимый должен получить реальный срок в 9 лет колонии строгого режима. Сын убитого Реналь Садыков считает позицию обвинения в этой части мягкой и настаивает на 20 годах лишения свободы.

Подсудимый в последнем слове просил суд прекратить его уголовное преследование и освободить из-под стражи.