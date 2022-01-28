В Нижнекамске прокуратура потребовала очистить крыши домов от снега и наледи

В Нижнекамске прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в части содержания общедомового имущества зимой. В результате надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих компании представления, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На крышах 36 многоквартирных домов в Нижнекамске и поселке Красный Ключ снежные навесы и наледь не убрали. Они создавали угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имуществу. Дома обслуживают ООО УК «ПЖКХ-17», ООО УК «Жилье», ООО УК «Красный Ключ», ТСЖ «Навигатор».



Фото: прокуратура РТ

Также надзорное ведомство возбудило административные дела по статьям «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов» (ст. 7.22 КоАП РФ) и «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

На прошлой неделе в Набережных Челнах прокуратура провела проверку управляющих организаций в части своевременной очистки от наледи и снега тротуаров. В результате в адрес руководителей УК внесли 19 представлений об устранении нарушений.



Татьяна Леухина