Генпрокуратура готовит предложения по аннулированию ошибочных штрафов с камер на дорогах

Генпрокуратура России в настоящее время разрабатывает поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», чтобы упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.



Согласно поправкам, пострадавший гражданин сможет аннулировать вынесенные в период некорректной работы камеры штрафы без заявлений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В ГП отметили, что камеры иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

Маргарита Головатенко