Генпрокуратура готовит предложения по аннулированию ошибочных штрафов с камер на дорогах
Генпрокуратура России в настоящее время разрабатывает поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», чтобы упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.
Согласно поправкам, пострадавший гражданин сможет аннулировать вынесенные в период некорректной работы камеры штрафы без заявлений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
В ГП отметили, что камеры иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».
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