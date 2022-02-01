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Генпрокуратура готовит предложения по аннулированию ошибочных штрафов с камер на дорогах

06:41, 01.02.2022
Генпрокуратура готовит предложения по аннулированию ошибочных штрафов с камер на дорогах
Фото: realnoevremya.ru

Генпрокуратура России в настоящее время разрабатывает поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», чтобы упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.

Согласно поправкам, пострадавший гражданин сможет аннулировать вынесенные в период некорректной работы камеры штрафы без заявлений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В ГП отметили, что камеры иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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