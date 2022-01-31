Из Единого реестра проблемных объектов по Татарстану исключили 2 объекта

В Едином реестре проблемных объектов по Татарстану (ЕРПО) стало на два объекта меньше. В настоящее время в нем числятся пять проблемных объектов, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Так, из ЕРПО исключили объекты, находящиеся в Нижнекамске. Речь идет о блоках А и Б дома №23 на проспекте Вахитова. Причиной стало отсутствие обманутых дольщиков.

В реестре по-прежнему находятся ЖК «Мелодия», «Поколение», «Жардин» и паркинг ЖК «МЧС» д.1 (1 и 2 очередь). В общей сложности насчитывается порядка 500 обманутых дольщиков. Восстановление прав планируется в этом году.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Следкоме поделились подробностями расследования уголовных дел по проблемным казанским ЖК. В отношении двух руководителей компаний-застройщиков казанских ЖК «Мелодия», «Жардин» и «Поколение» возбуждены уголовные дела по статьям о растрате, злоупотреблении полномочиями и др.

Также сегодня стало известно о передаче прав застройщика ЖК «Мелодия» Фонду РТ по защите прав дольщиков. Предполагается, что дом сдадут с подземной автостоянкой.



Диана Жиленкова