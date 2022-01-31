В Следкоме поделились подробностями расследования уголовных дел по проблемным казанским ЖК

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении двух руководителей компаний-застройщиков казанских ЖК «Мелодия», «Жардин», «Поколение». Ими являются 39-летний депутат Совета Богородского сельского поселения Марат Саттаров и 39-летний Дмитрий Елин. Об этом сообщили в СУ СК РФ по РТ.

В зависимости от роли каждого в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о растрате, злоупотреблении полномочиями и др.

По версии следствия, Саттаров, в 2016—2017 гг., находясь в должности директора ООО «ПИК+» и ООО «Финансово-инвестиционная компания «ИнвестБизнесХолдинг», чтобы вернуть ранее полученный заем от физлица, заключил фиктивные договоры уступки права требований к договору участия в долевом строительстве ЖК «Мелодия» на нежилые и жилые помещения на заведомо невыгодных для ООО условиях, безвозмездно передав права требования на сумму не менее 34 млн рублей, без фактической оплаты стоимости помещений.

Елин в 2019—2020 гг., занимая пост директора ООО «Мегаполис», наперекор законным интересам дольщиков ЖК «Жардин», предоставил себе займы размером по меньшей мере 14 млн рублей. Таким образом, ухудшилось финансовое состояние компании.



Также сегодня стало известно, что права застройщика ЖК «Мелодия» переданы Фонду РТ по защите прав дольщиков. Дом планируется сдать с подземной автостоянкой. Ожидается, что 170 семей получат ключи.

Диана Жиленкова