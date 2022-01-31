Экс-начальник экономической полиции Татарстана стал IT-директором МВД России
Бывший глава экономической полиции Татарстана Ильдар Сафиуллин назначен начальником Главного информационно-аналитического центра МВД России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Кроме того, указом президента страны Владимира Путина произведены другие изменения в структуре ведомства:
- Генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте.
- Генерал-майор полиции Иван Горбунов — начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков.
- Генерал-майор в/с Александр Юрчин — начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению;
- Генерал-майор в/с Юрий Войнов — начальником Департамента информтехнологий, связи и защиты информации;
- Полковник Валерий Калачев — начальником НЦБ «Интерпола»;
- Полковник полиции Роман Терентьев — начальником Управления международного сотрудничества;
- Полковник полиции Максим Петрушин — начальником УМВД Ульяновской области;
- Полковник полиции Андрей Глуздаков — начальником УВД ЮВАО ГУМВД Москвы;
В прошлом месяце бывший главный полицейский Агрызского района Татарстана Айнур Валиев занял аналогичный пост на Высокой Горе. Прежний руководитель отдела МВД по Высокогорскому району ушел на пенсию.
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