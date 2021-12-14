Хохорин назначил нового начальника отдела МВД на Высокой Горе

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Бывший главный полицейский Агрызского района Айнур Валиев сегодня приступил к работе на аналогичном посту на Высокой Горе. Нового начальника райотдела МВД высокогорским силовикам сегодня представил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, сообщает пресс-служба ведомства.



Подполковник полиции Айнур Зиннурович Валиев родом из Арска. Окончил Казанский юридический институт МВД, службу начинал оперуполномоченным угрозыска в родном районе, там же дослужился до замначальника райотдела, а позже получил назначение на должность начальника полицейских в Агрызе. С сегодняшнего дня он отвечает за борьбу с преступностью и общественный порядок на Высокой Горе.

Валиев женат. Воспитывает трех дочерей. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» всех степеней, «За доблесть в службе», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РТ».

Прежний руководитель отдела МВД по Высокогорскому району ушел на пенсию.