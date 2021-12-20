В Казани возбудили уголовное дело после гибели мужчины, упавшего в люк с жидким битумом

В Казани возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели мужчины, упавшего в люк с жидким битумом. Его расследование взяла на контроль прокуратура, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, мужчина при помощи «болгарки» планировал срезать металлические конструкции. Он потерял равновесие и упал в емкость с отработанным мазутом, которую не закрыли должным образом. Оттуда его позже извлекли, но жизнь мужчины спасти не удалось, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Устанавливается собственник емкости с жидким битумом.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Кировского района Казани проводит проверку по факту гибели мужчины. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку работе организации, на территории которой произошел инцидент.



Происшествие случилось в Казани в минувшее воскресенье, 19 декабря, на улице Клары Цеткин. По предварительным данным, мужчина, провалившийся в люк, умер в результате отравления.

Татьяна Демина