В Крыму этим летом откроют лагерь для талантливых татарстанских детей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Крыму запустят новый круглогодичный лагерь, рассчитанный на 240 детей в смену. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.

Ожидается, что этот лагерь станет центром поддержки одаренных детей и молодежи Татарстана.

— Его концепция включает в себя создание трехъязычной среды общения, всестороннее развитие личности, помощь одаренным детям и молодежи в выборе профессии, — рассказал Сулейманов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, в Крыму на базе этого центра реализуют профильные лагеря «Сэлэт» и смены для одаренных детей и талантливой молодежи республики, выездные школы олимпиадной подготовки, молодежные сборы по разным видам спорта федераций, семинары, симпозиумы и другие проекты, направленные на всестороннее гармоничное развитие детей и молодежи.

В этом году в Татарстане пройдет комплексная реновация лагерей в Бавлинском, Атнинском, Апастовском, Новошешминском, Сабинском районах. Завершится ремонт спортивного лагеря «Молодая Гвардия» и лагеря «Искра» в Казани.

В прошлом году более 3,2 тысячи детей из Татарстана отправились на отдых в Краснодарский край и Крым. В лагерях РТ отдохнули 200 тысяч детей.



Татьяна Леухина