В Крыму этим летом откроют лагерь для талантливых татарстанских детей
В Крыму запустят новый круглогодичный лагерь, рассчитанный на 240 детей в смену. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.
Ожидается, что этот лагерь станет центром поддержки одаренных детей и молодежи Татарстана.
— Его концепция включает в себя создание трехъязычной среды общения, всестороннее развитие личности, помощь одаренным детям и молодежи в выборе профессии, — рассказал Сулейманов.
Так, в Крыму на базе этого центра реализуют профильные лагеря «Сэлэт» и смены для одаренных детей и талантливой молодежи республики, выездные школы олимпиадной подготовки, молодежные сборы по разным видам спорта федераций, семинары, симпозиумы и другие проекты, направленные на всестороннее гармоничное развитие детей и молодежи.
В этом году в Татарстане пройдет комплексная реновация лагерей в Бавлинском, Атнинском, Апастовском, Новошешминском, Сабинском районах. Завершится ремонт спортивного лагеря «Молодая Гвардия» и лагеря «Искра» в Казани.
В прошлом году более 3,2 тысячи детей из Татарстана отправились на отдых в Краснодарский край и Крым. В лагерях РТ отдохнули 200 тысяч детей.
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