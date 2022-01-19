В Чувашии начали проверять школу, где детям дали крошечные порции салата

В одной из школ Новочебоксарска проводится проверка. Там ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей.

Фотографии салата, состоящего из трех кусочков помидора и двух кусочков огурца, появились в социальных сетях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Министерстве образования и молодежной политики Чувашии заявили, что данная ситуация говорит о необходимости жесткого надзора за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях. Сейчас отдел образования Новочебоксарска проводит внутреннюю проверку. Вопрос находится у Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на контроле, передает пресс-служба ведомства.

В апреле прошлого года в Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. Эту информацию опровергли в департаменте питания столицы РТ.



Татьяна Леухина