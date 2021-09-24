Власти планируют выделить более 185 миллиардов рублей на горячее питание в школах России

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 185 миллиардов рублей намерены направить на горячее питание для учащихся младших классов. Финансирование произойдет в рамках бюджета на 2022—2024 годы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России.

В общей сложности горячим питанием будут обеспечены 7,3 миллиона учеников с 1-го по 4-й классы, передает ТАСС, ссылаясь на слова Голиковой.

Фото: Дмитрий Зайцев

В прошлом месяце мэр Казани Ильсур Метшин заявил о планах по разработке мобильного приложения для родителей, которые смогут оценивать блюда из школьного меню в столовых.

Напомним, в республике в этом году в 198 образовательных учреждениях обновят пищеблоки. Работы ведутся в 44 муниципалитетах Татарстана. Программа капремонта предусматривает отделочные работы, ремонт внутренних инженерных сетей и установку в столовых нового современного оборудования.