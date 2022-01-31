В Нижнекамске эвакуатор увез авто с пассажиром в салоне

Фото: соцсети

В Нижнекамске эвакуатор увез автомобиль вместе с пассажиром в салоне, об инциденте сообщили в социальных сетях.



Автор поста рассказал, что 28 января он уснул в машине друга, а проснулся уже тогда, когда автомобиль увозили на штрафстянку.

В январе ГИБДД Казани провела рейд по выявлению нарушений правил стоянки. За 7 часов они забрали на штрафстоянку 80 машин.

Маргарита Головатенко