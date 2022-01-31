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В Нижнекамске эвакуатор увез авто с пассажиром в салоне

06:13, 31.01.2022
В Нижнекамске эвакуатор увез авто с пассажиром в салоне
Фото: соцсети

В Нижнекамске эвакуатор увез автомобиль вместе с пассажиром в салоне, об инциденте сообщили в социальных сетях.

Автор поста рассказал, что 28 января он уснул в машине друга, а проснулся уже тогда, когда автомобиль увозили на штрафстянку.

В январе ГИБДД Казани провела рейд по выявлению нарушений правил стоянки. За 7 часов они забрали на штрафстоянку 80 машин.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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