В Казани во время рейда ГИБДД за неправильную парковку эвакуировали 80 машин

Фото: Максим Платонов (архив)

В среду вечером сотрудники ГИБДД Казани провели рейд по выявлению нарушений правил стоянки. За 7 часов они забрали на штрафстоянку 80 машин.

Мероприятие проводилось 20 января с 18.00 до 3.00, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в татарстанской Госавтоинспекции предупреждали о проведении рейда и напоминали, что штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей.

Напомним, льготный режим работы платных муниципальных стоянок в столице РТ продлили до 30 апреля. По нему плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на выделенных местах можно бесплатно.