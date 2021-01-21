В Казани во время рейда ГИБДД за неправильную парковку эвакуировали 80 машин
В среду вечером сотрудники ГИБДД Казани провели рейд по выявлению нарушений правил стоянки. За 7 часов они забрали на штрафстоянку 80 машин.
Мероприятие проводилось 20 января с 18.00 до 3.00, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Накануне в татарстанской Госавтоинспекции предупреждали о проведении рейда и напоминали, что штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей.
Напомним, льготный режим работы платных муниципальных стоянок в столице РТ продлили до 30 апреля. По нему плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на выделенных местах можно бесплатно.Авто Татарстан
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