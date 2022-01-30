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Вирусолог заявил о заразности человека со штаммом «омикрон» через несколько часов

20:35, 30.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог заявил о заразности человека со штаммом «омикрон» через несколько часов
Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что после заражения штаммом коронавируса «омикрон» человек может стать распространителем инфекции уже через несколько часов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, при заражении предыдущими штаммами COVID-19 для этого требовалось три или четыре дня. И это является отличительной чертой варианта «омикрон». При этом он подчеркнул, что новый вариант коронавируса быстро выводится из организма. Это происходит приблизительно за неделю.

Фото: realnoevremya.ru

На днях главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, в чем особенность новой волны COVID-19 из-за штамма «омикрон». Это рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Заболевание протекает относительно легко, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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