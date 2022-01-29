За сутки с улиц Казани вывезли 12,8 тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки с казанских улиц было вывезено 12 885 тонн снега, всего с начала зимнего сезона — 578 11 тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На уборку улиц от снега сегодня вышли 544 дорожных рабочих и 380 единиц специальной техники. Работы будут производиться на улицах: 2-я Даурская, 25 октября, Агрономическая, Адоратского, Амирхана, Батурина, Баумана, Богатырева, Вересаева, Восстания, Гагарина, Галактионова, Кул Гали, Главная, Голубятникова, Гривская, Даурская, Девятаева, Еники, Железнодорожников, Зорге, Калинина, Карбышева, Кариева, Карима, Королева, Короленко, Кошевого, Кремлевская, Кутузова, Минская, Нужина, Островского, Павлова, Парковая, Петербургская, Садыковой, Саид-Галеева, Татарстан, Театральная, Тулпар, Фаткуллина, Фучика, Чернышевского, Чехова, а также проспектах Ибрагимова и Ямашева, площади Свободы, Привокзальной площади, Оренбургского тракта, поселках Большие и Малые Дербышки, Вознесенское, Нагорном и Привольном.

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью убирали городские улицы 65 дорожных рабочих и 354 единицы специальной техники. Снег увезли с улиц Баумана, Вишневского, Кремлевской, Латышских Стрелков, Ленинградской, Парижской Коммуны, Петербургской, Политехнической, Седова, Тихомирнова, Тукая, Катановского и Щербаковского переулков, Оренбургского тракта и других участков улиц.

Дарья Акимова