В Башкирии призвали СМИ не делать «формирующих выводов» в сравнениях с Татарстаном

В Правительстве Башкирии обратились к СМИ по поводу сравнения республики с Татарстаном. Там отметили, что журналисты сравнивают социально-экономические показатели двух республик, и такие сопоставления актуальны. Однако там отметили, что обобщение «требует системного анализа, а не формирующих и конъюнктурных выводов».



Как заявили власти Башкирии, критика уровня экономического развития регионов не всегда оправдана: структура промышленного и сельскохозяйственного производства закладывалась в советский период с учетом большого числа характеристик, поэтому говорить о «правильной или неправильной» модели экономики некорректно.

Введением в заблуждение власти РБ считают неверным утверждения об одинаковых стартовых позициях Башкортостана и Татарстана по части промышленного производства: в РБ оно состоит из добычи полезных ископаемых на 11%, тогда как в РТ этот показатель равен 27%. Это влияет на социальную инфраструктуру. Так, в 1980-е ТАССР входила в топ-30 по социальному развитию, а БАССР была в конце списка.

В правительстве опровергли, что у Башкирии есть проблемы с привлечением инвестиций: «по уровню инвестиционной привлекательности Башкортостан один из лидеров в России и динамика в последние годы идет по нарастающей».

Комментируя тему студенческой миграции, власти назвали это явления типичным для абсолютного большинства субъектов, кроме столичных, но подчеркнули, что сознают эту проблему: «Башкортостан принимает меры по повышению конкурентоспособности в борьбе за перспективную молодежь».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В начале прошлой неделе башкирский экономист Рустем Шайахметов оценивал, где лучше убирают снег — в Казани или Уфе. Выбор он сделал в пользу столицы Татарстана. Среди причин он называл больший бюджет города и системный подход к вопросу.

Маргарита Головатенко