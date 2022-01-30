Рамиль Салихов: в Татарстане наблюдается дефицит травматологов и ортопедов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Врач-ортопед, кандидат медицинских наук, заведующий ортопедическим отделением №1 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов в беседе с «Реальным временем» выразил мнение, что в Татарстане наблюдается дефицит травматологов и ортопедов:



— Судя по той очередности больных на операции, которую мы видим, надо открывать больше отделений травматологии и ортопедии, где выполнялись бы те же операции эндопротезирования и оказывалась бы неотложная помощь.

По его словам, в настоящее время пациенты могут ждать операции в течение трех-четырех месяцев. Приступать к лечению сразу не только удобно для пациента, но и выгоднее в экономическом плане, считает врач:

— Вот представьте: человек получил травму. Сначала он пришел в травмпункт. Потом должен попасть на прием к хирургу, который будет его оперировать, тот назначает операцию примерно через пару-тройку месяцев. Потом — несколько месяцев реабилитации. Думаю, если посчитать в рублях, то получаются большие экономические затраты. А если бы ортопедов было больше — очереди были бы меньше.

Доктор считает, что дефицит специалистов формируется не только государством, но и непопулярностью профессии. В мединститут приходит учиться много студентов, но в операционные приходят работать единицы. И даже если специалист приходит работать в клинику, прежде чем он встанет к операционному столу, должно пройти время.

Подробнее о том, как травматологи приняли на себя первый коронавирусный удар, как в РКБ борются с бумажной волокитой и внедряют передовые методики лечения, почему важно подробно говорить с пациентом и что общего у лечения травмы с табуреткой — в портрете Рамиля Салихова для «Реального времени».

Маргарита Головатенко