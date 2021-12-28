На проектную документацию для центра дополнительного образования «Адымнар» в Челнах выделят 26,9 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации. Начальная цена договора — 26,9 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Необходимо произвести работы в рамках реконструкции объектов полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Набережных Челнах. Речь идет о центре дополнительного образования в поселке Ильичевский Тукаевского района.

Фото: gisu.tatarstan.ru

В перечень необходимых работ также входят получение всех необходимых согласований, положительного заключения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение экологической экспертизы. Срок выполнения работ — четыре месяца с даты подписания контракта.

Заявки на участие принимаются до 14 января 2022 года. Победителя объявят по итогам электронного аукциона, который состоится 17 января.

Несколько дней назад сообщалось, что на проектную документацию для строительства двух школ «Адымнар», детсада и бассейна направят 38 млн рублей.

Диана Жиленкова