В Киеве прошел митинг против войны с Россией

В столице Украины состоялся митинг — протестующие выступили с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.



Организаторы акции заявили о том, что граждане боятся риторики властей о «возможной российской агрессии». На фоне повестки об агрессии граждане скупают в магазинах продукты, а пенсионеры чаще жалуются на недомогания.

Демонстранты держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Прекрати издеваться над народом», сообщили «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Зеленский вчера заявил, что со стороны России перед важными встречами вроде «нормандского формата» или «Минска-2» якобы специально нагнетаются сообщения «о вторжении».



Маргарита Головатенко