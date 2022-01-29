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В Киеве прошел митинг против войны с Россией

08:59, 29.01.2022
В Киеве прошел митинг против войны с Россией
Фото: pixabay.com

В столице Украины состоялся митинг — протестующие выступили с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.

Организаторы акции заявили о том, что граждане боятся риторики властей о «возможной российской агрессии». На фоне повестки об агрессии граждане скупают в магазинах продукты, а пенсионеры чаще жалуются на недомогания.

Демонстранты держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Прекрати издеваться над народом», сообщили «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Зеленский вчера заявил, что со стороны России перед важными встречами вроде «нормандского формата» или «Минска-2» якобы специально нагнетаются сообщения «о вторжении».

Маргарита Головатенко
Общество

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