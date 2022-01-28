СМИ: антироссийские санкции США коснутся банков, экспорта и суверенного долга

Планируемые США санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Среди банков, которые могут затронуть ограничительные меры, оказался ВТБ. Список пока неокончательный, в него могут быть внесены изменения. По данным The Wall Street Journal, проработка санкций находится на заключительной стадии.

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Вчера СМИ сообщили, что должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, в том числе и с отключением РФ от SWIFT.



В начале декабря стало известно, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». В их числе: затронуть суверенный долг, энергетические компании и отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT. Во вторник президент США Джо Байден допустил введение личных санкций против Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину.



Татьяна Леухина