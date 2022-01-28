«Ак Барс» голосовал за продолжение сезона в олимпийскую паузу, «Нефтехимик» — против

Фото: ХК «Ак Барс»

Как стало известно «Реальному времени», два татарстанских клуба по-разному проголосовали в опросе Континентальной хоккейной лиги, продолжать ли сезон во время олимпийской паузы.

Казанский «Ак Барс» проголосовал за то, чтобы продолжать играть во время олимпийской паузы, сообщает Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. Эту информацию не подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе казанского клуба, сославшись на пресс-службу КХЛ.

«Нефтехимик» проголосовал против продолжения сезона во время Олимпиады. Как сообщили РВ в нижнекамском клубе, клуб не хочет играть без своих ведущих легионеров — защитников Рональда Кнота и Лукаша Клока, которым предстоит выступать в Пекине за сборную Чехии. А также Франса Туохимаа, который отправился в расположение сборной Финляндии.