Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прошел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования проходят в Мельбурне.
Россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/4 финала со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Игра длилась 4 часа 42 минуты.
За выход в финал Медведев будет соревноваться с греком Стефаносом Циципасом, передает «РИА Новости».
24 января Медведев обыграл американца Максима Кресси со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Сегодня уроженка Казани Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс обыграли бельгийку Киртсен Флипкенс и испанку Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.
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